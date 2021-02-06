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Необхідно задіяти санкції проти РФ і перекрити грошові потоки прихильників владних структур Кремля, - глава християнських демократів у Європарламенті Вебер

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Необхідно задіяти санкції проти РФ і перекрити грошові потоки прихильників владних структур Кремля, - глава християнських демократів у Європарламенті Вебер
Глава фракції християнських демократів у Європейському парламенті Манфред Вебер закликає посилити санкції проти Росії. Це пов'язано з висилкою трьох європейських дипломатів із РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Необхідно задіяти санкції проти Росії, які зараз розглядаються. Грошові потоки російських прихильників владних структур Кремля в Євросоюзі повинні бути перекриті, а їхні рахунки заморожені", - зазначив парламентарій.

Як повідомлялося, Росія висилає з країни трьох дипломатів зі Швеції, Польщі та ФРН за участь в акціях протесту 23 січня в РФ. В ЄС закликали РФ переглянути це  рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США засудили висилку європейських дипломатів із Росії

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Топ коментарі

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    все разговоры о санкциях в отношении отдельных лиц-полный бред.на колени нужно ставить ВСЮ русню,как в былые времена,чтов не было что жрать,чтоб очереди в 2 км,чтоб был качественный цугундер-тогда будет толк
  • Прощай немытая раССея
    Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 7704
  • NonCFist
    _Возобладает голос подлецов и подельников путлера, а не голос разума. Как и с гитлеровской Германией в прошлом веке.
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