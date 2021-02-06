Необхідно задіяти санкції проти РФ і перекрити грошові потоки прихильників владних структур Кремля, - глава християнських демократів у Європарламенті Вебер

Глава фракції християнських демократів у Європейському парламенті Манфред Вебер закликає посилити санкції проти Росії. Це пов'язано з висилкою трьох європейських дипломатів із РФ.