Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства"
Про це повідомив держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
2Президенти одноголосно висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, а також протидії дезінформації та пропаганді, яка поширюється іншими країнами", - повідомив Щерський.
Обидва лідери погодилися, що головною метою саміту "Східного партнерства", що відбудеться у другій половині року, має бути пошук рішень, які мають на меті зміцнення громадянського суспільства у країнах Партнерства. Вони узгодили, що прагнутимуть до підписання спільної декларації, яка визначатиме "амбітну програму політики "Східного партнерства".
Дуда і Науседа висловили солідарність із громадянським суспільством у Білорусі, а також висловили занепокоєння ситуацією в Росії, зокрема оголошенням персонами non grata кількох європейських дипломатів.