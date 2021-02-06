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Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства"

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Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства"
Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа у телефонній розмові в п’ятницю наголосили на підтримці територіальної цілісності України, а також задекларували необхідність ухвалення нової програми дій для проєкту "Східне партнерство".

Про це повідомив держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський,  передає  Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

2Президенти одноголосно висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, а також протидії дезінформації та пропаганді, яка поширюється іншими країнами", - повідомив Щерський.

Обидва лідери погодилися, що головною метою саміту "Східного партнерства", що відбудеться у другій половині року, має бути пошук рішень, які мають на меті зміцнення громадянського суспільства у країнах Партнерства. Вони узгодили, що прагнутимуть до підписання спільної декларації, яка визначатиме "амбітну програму політики "Східного партнерства".

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Дуда і Науседа висловили солідарність із громадянським суспільством у Білорусі, а також висловили занепокоєння ситуацією в Росії, зокрема оголошенням персонами non grata кількох європейських дипломатів.

Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 2317
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Щира подяка ,щирим друзям!!! Вони ,як ніхто знают що таке "братская любовь" московських братів !!!)))
  • Igor Kariy
    Прибалтика запретила избирать кацапошобле так у них тишь да гладь. У нас дали гражданство дикарям в итоге на два кацапа три народных республики.
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