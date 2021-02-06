"Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте

Влада Литви не планує використовувати російську вакцину проти COVID-19 "Супутник V" для вакцинації населення.

Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Delfi.

"Ні, не плануємо, оскільки ця вакцина не зареєстрована в жодній країні Євросоюзу. Європейське агентство лікарських засобів її не оцінює, таким буде коментар", - сказала Шимон журналістам.

На питання, чи буде Литва закуповувати цю вакцину, якщо її зареєструють в ЄС, Шимон відповіла, що не може керуватися припущеннями.

"Європейське агентство лікарських засобів вирішує, яку вакцину зареєструвати, а не пан Боррель. Більше коментарів на цю тему не буде,"Супутник"- не та вакцина, яку ми включили в наш портфель для вакцинації", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, вчора під час візиту в Москву високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID-19 в ЄС.

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