Потрібно розібратися із "російською орендою" у Бабиному Яру і влаштувати прозорий конкурс проєктів меморіалізації, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик

Меморіалізацією Бабиного Яру має займатися професійна команда із залученням світових фахівців, яка не підтримуватиме російські наративи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лауреат Премії ім. Джеймса Мейса за 2020 рік кінознавець Дмитро Десятерик.

"Я змушений визнати, що ми всі в певному сенсі винні. Багато років тема Бабиного Яру була на узбіччі. Хай за Радянського Союзу ця пам’ять замовчувалася, збудували той жахливий пам’ятник "анонімним радянським громадянам", усі мітинги пам’яті розганялися КДБ і міліцією. Радянська влада замовчувала Голокост так само, як Голодомор. А втім, СРСР немає вже 30 років, а інерція мислення про Бабин Яр, як про щось далеке і неактуальне, лишалася. Політикам ця тема політичні дивіденди не могла принести, а громадськість переймалася іншими проблемами. І це призвело до ганебної ситуації, коли якийсь приватний ділок (Вадим Рабінович. – Ред.) спершу фактично купив частину Бабиного Яру, а потім передав росіянам. Однак краще пізно, ніж ніколи. Давайте це виправляти – розривати договір оренди, перезапускати все з нуля.

Давайте розробляти нормальний проєкт. Треба розібратися з цією російською орендою. Вже потім влаштувати на прозорих умовах нормальний конкурс проєктів, залучити світових фахівців, що мають досвід меморіалізації важливих місць пам’яті. Є чому вчитися, і все можна зробити не за такі колосальні гроші", - зазначив він.

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Відповідаючи на запитання, чому деякі українські та західні фахівці підтримують Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", Десятерик сказав:

"З одного боку, є люди, матеріально зацікавлені. З іншого – це необізнаність і брак естетичного досвіду чи смаку, або й те, й інше. Якби люди більше дивилися на те, як це у світі робиться, то зрозуміли б, що естетика – застаріла, недоречна, непотрібна в такому місці. Наша проблема – це тривала відірваність від цивілізації. Тому коли з’являються якісь піжони і щось гучне роблять, то це означає нове слово. Каюсь, я сам колись таким був, поки не поїздив світом і не походив музеями, вернісажами, бієнале. Тому я наполягаю, що якщо це робити, то потрібно залучати західних фахівців".

Він також визнав, що досить багато західних інтелектуалів фактично працюють на Росію.

"Росія багато в чому тримається, тому що на неї достатньо західних фахівців працює. Так, демократичні, ліберальні. Але керуються тими завданнями, які перед ними ставлять російські керівники. Хтось вийшов, хтось зайшов… але хто там командує? Можна залучити скільки завгодно фахівців. Але хто формулює сенси і ставить завдання? Хржановський і російські олігархи. Поки там зберігатиметься така ідеологія, нічого не буде. На смислоутворюючі позиції потрібно брати людей справді незалежних і тямущих", - підсумував Десятерик.

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