Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає себе людиною команди президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Бабелю.

"Так, звісно. Ми всі однією командою прийшли, починали в далекому 2018 році. З усією повагою, коли багато хто сьогодні розповідає, якою має бути команда та що потрібно робити, я не памʼятаю їх у цій команді в офісі на Новоселицькій (там був перший штаб партії "Слуга народу". - Ред.)", - зауважив Разумков.

"Команда – це насамперед ідеї та принципи, з якими усі сюди заходили. І сюди, і в Офіс президента, і в Кабінет Міністрів. Якщо в команді починають порушуватися принципи, я вважаю, це погано. Цього допускати не можна", - додав він.

При цьому, коментуючи тезу журналіста щодо того, що всі його останні інтерв'ю зводяться до однієї тези: він - конкурент Володимира Зеленського, Разумков зазначив: "Давайте ми конкуруватимемо в хороших справах і в хороших досягнення для країни".

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