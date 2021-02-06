Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
"Влада (Білорусі. - Ред.) розраховує на те, що світ вкотре забуде цих мужніх людей. Ми маємо не допустити цього. Німеччина і Європейський Союз і надалі притягатимуть до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі, як ми це вже робимо у випадку з санкціями ЄС", - заявила Меркель.
Канцлерка нагадала, що ФРН вже полегшила отримання віз для переслідуваних у Білорусі опозиціонерів та інших осіб, які зазнали переслідувань, виділяє стипендії і підтримує незалежні засоби масової інформації у цій країні. Вона визнала, що "вирішити цей конфлікт ззовні неможливо, але ця допомога показує цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їхні голоси так само, як це було пів року тому".
Меркель знову заявила, що Німеччина і ЄС не визнають результатів президентських виборів у Білорусі, оскільки вони, за її словами, не були демократичними, вільними і справедливими.