Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років

Сьогодні, 6 лютого, в Румунію доставили першу партію вакцини з 81,6 тис. доз проти коронавірусу компанії AstraZeneca, якою щепитимуть громадян віком від 18 до 55 років.

Про це повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього місяця у нас має бути загалом 600 тис. доз", - заявив прем'єр країни Флорін Кицу журналістам після того, як йому зробили другий укол вакцини проти коронавірусу.

Румунія, де проживають 19 млн людей, поставила за мету вакцинувати до вересня близько 10 млн людей. Від моменту запуску програми вакцинації в грудні понад 450 тис. осіб отримали принаймні одну дозу вакцини.

У Румунії наразі зареєстровано 18,7 тис. смертей серед тих, у кого виявили коронавірус. Загалом у країні зареєстрували понад 740 тис. випадків захворювання.

Читайте також: Греція слідом за іншими європейськими країнами не рекомендує вакцину AstraZeneca людям за 65 років