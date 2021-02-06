Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський

Наступного тижня ВР може зібратися на позачергову сесію для проведення голосування за призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики. Найімовірніше, це станеться в середу, 10 лютого.

Про це виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Олександр Дубінський написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня нас чекає спроба зібрати і провести позачергову сесію. Ймовірно, в середу, в день, коли заплановано з'їзд партії СН", - уточнив він.

За інформацією Дубінського, розглядаються два варіанти її проведення:

"Внести міністра енергетики Вітренка і продавити його через зал під акомпанемент погрози віялових відключень електрики через кризу в енергетиці", - наводить він перший варіант.

"Проголосувати в якомусь із законопроєктів поправку, яка дозволяє в.о. міністра виконувати обов'язки 90 днів (наразі 30, і у Вітренка вони минули. - О.Д.)", - наводить він другий варіант.

"Я категорично проти спроб протягнути Вітренка в міністри енергетики, бо він брехун. Всупереч обіцянці першим рішенням знизити тарифи, він зробив все для їхнього підвищення", - підсумував Дубінський.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Зазначимо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра енергетики.