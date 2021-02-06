"Юридична сотня" рекомендує доопрацювати ухвалений Радою в першому читанні законопроєкт про перетворення "Укроборонпрому" в холдинг. ІНФОГРАФІКА

"Юридична сотня", проаналізувавши законопроєкт 3822 щодо реформування "Укроборонпрому", який Рада прийняла в першому читанні, дійшла висновку, що в ньому є безліч недоліків і його мають доопрацювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Юридичну сотню".

"У "Юридичній сотні" підкреслюють, що цей законопроєкт покликаний врегулювати процедурні питання, зокрема правові, економічні, організаційні щодо реформування Державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, а також щодо перетворення державних унітарних, казенних підприємств, що перебувають у складі концерну, в господарські товариства, управління. Проєкт пропонує корпоративну модель управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, зокрема зі створенням Наглядової ради.

Зазначається, що процедуру реформування концерну буде проведено в три етапи до 2023 року.

До переваг цього законопроєкту "Юридична сотня" відносить створення умов для залучення інвестицій і початку роботи з іноземними компаніями, зокрема з НАТО, відповідно до вимог Організації економічного співробітництва і розвитку.

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Проте він також має низку недоліків, зокрема відсутність фінансово-економічних розрахунків тощо.

"Стаття 4 проєкту визначає, що статутний капітал акціонерного товариства може формуватися за рахунок коштів державного бюджету, однак це прямо суперечить ст. 86 Господарського кодексу України, де встановлено заборону на використання бюджетних коштів для формування статутного капіталу товариства", - підкреслюють у "Юридичній сотні".

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"Передача і відчуження майна концерну може здійснюватися без узгодження з Фондом державного майна, що може призвести до безконтрольного руху об'єктів державної власності та їхньої втрати", - випливає з аналізу.

"Проєкт пропонує затвердити норми, які передбачають, що під час відступлення права вимоги, переведення боргу, проведення реорганізації згода кредиторів щодо заміни боржника у зобов’язанні є необов'язковою, що має ризик втрати державного майна", - наголошується в повідомленні.

Також у "Юридичної сотні" побачили низку недоліків щодо визначення правового статусу Наглядової ради:

- широке коло повноважень, яке належить до компетенції Наглядової ради, зокрема затвердження фінансового плану. Відповідно до ст. 75 ГКУ, наразі такий обов'язок покладається на уряд. Це може призвести до послаблення ефективного управління державними фінансовими ресурсами та контролю за витрачанням коштів найбільших суб’єктів державного сектору економіки;

- двоє із семи членів Наглядової ради призначаються президентом України, що є перевищенням повноважень президента, оскільки це не встановлено статтею 106 Конституції України;

- не визначено максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради.

Тож "Юридична сотня" рекомендує відправити цей законопроєкт на доопрацювання.

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