Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, - "слуга народу" Кравчук

Після того, як у США наклали санкції на нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, його виключили з фракції. Однак, як виявилося, причина такого рішення була зовсім іншою.

В інтерв'ю в програмі "Перехресний допит" нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук запевнила, що санкції США не є юридичною підставою для виключення з фракції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"За некомандну роботу (виключили з фракції. - Ред.). Треба визнати, що таку свою позицію Олександр Дубінський і раніше висловлював - була доволі неприємна критика у бік своїх колег, команди та уряду", – запевнила Кравчук.

За її словами, для багатьох нардепів у фракції саме поведінка Дубінського була аргументом, щоб підписатися за виключення. Йдеться про його дії після запровадження санкцій США. Зокрема, і те, що він відмовився виходити із фракції самостійно.

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"Володимир Зеленський пропонував коректніший варіант, щоб Дубінський сам вийшов із фракції і не треба було б влаштовувати цей цирк", - сказала Кравчук.

Нардепка припустила, що Дубінський вже не повернеться у фракцію. Однак підкреслила, що механізм для повернення існує. Для цього потрібна його заява і 70% голосів нардепів.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

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19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала пів години.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення із її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.

1 лютого його виключили з фракції. Водночас Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" лише збирається розглянути питання членства Дубінського.

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