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Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці

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Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці
"Україна виступає на захист росіян, які прагнуть до демократичних змін", а Олексій Навальний став "уособленням цих змін".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я принципово завжди виступатиму на підтримку людини, яку свавільно кидають за ґрати за абсолютно очевидного політичного кейсу. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми з ним розбиратимемося, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини мають поважати. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на "свавілля російської влади" щодо масових затримань протестувальників і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

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Топ коментарі

  • Фродо Бэггинс
    А нам и не надо ,чтоб он выходил, нам надо, чтоб россии санкции за него прилетали. Просто Кулеба прямо сказать этого не может, потому что - дипломат
  • Юрій Ан
    У него будет достаточно времени разобраться со своими взглядами до выхода на свободу.
  • loma chenko
    Украина выступает в защиту россиян... ипанутый.
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