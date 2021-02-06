Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр
Унаслідок поранень два захисники загинули, за життя третього борються медики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.
"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання", - наголошується у повідомленні.
Крім того, унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій ОС зі стрілецької зброї поблизу Пісків зазнав вогнепального поранення один український захисник. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, "де йому надають необхідну медичну допомогу".
"Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомили в пресцентрі.