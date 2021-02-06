Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Як зазначили у відомстві, всі зазначені КПВВ працюють щодня з 8:00 до 16:00, проте "фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" (щоденно), "Новотроїцьке" (у понеділок та п’ятницю), коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором".

У ДПСУ інформують, що другий тиждень поспіль збільшується пасажиропотік на КПВВ "Станиця Луганська".

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"Після завершення локдауну кількість пропущених громадян зросла вдвічі. Упродовж тижня військовослужбовці Держприкордонслужби на КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію оформили 4 290 людей, на контрольовану територію - 4 418 осіб", - йдеться в повідомленні.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 107 громадян і 17 транспортних засобів рушили в бік тимчасово окупованої території Донбасу. Водночас 158 осіб і 26 транспортних засобів перетнули лінію розмежування в напрямку контрольованої території.

Зазначається, що окупанти не пустили на непідконтрольну уряду України територію 30 осіб, прикордонники допомогли їм повернутися.

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