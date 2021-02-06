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Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники

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Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники
Вранці 5 лютого 2021 року у ВК-1 Адигеї (РФ) помер громадянин України - в’язень Володимир Здоренко.

Про це Кримській правозахисній групі повідомив провідний експерт Регіонального центру прав людини (РЦПЛ) Роман Мартиновський, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, Здоренка засудили в Криму за крадіжку. У порушення Міжнародного гуманітарного права (МГП) українця у 2019 році вивезли до Росії для відбування покарання.

У місцях позбавлення волі в’язня заразили ВІЛ. Українцю не надали необхідної медичної допомоги, що також є порушенням МГП.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Убийство для кацапов это обычное дело .
  • Саша777
    Да уж.Заголовки поражают.Скоро будет.Украинский заключённый по кличке Жолудь выжил в российской тюрьме и под расписку работает депутатом в Раде.
    А этот видимо отказался или не понял в виду воспитания,шо от него хотят.
    Ну как бы то ни было скорбим по украинцу сгинувшего в мордовских стенах Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1060
  • Петр Якимчук 89f4b8c6
    Дякую. Подивився в вікі життєпис цієї падлюки.На іншій гілці побачив фото з особової справи.Почали чекісти його вести з вересня 1972р. в Львівській області, а завербували в січні 1987р. під час відсидки на зоні.Дивно все це.14 років розробляти жида до вербовки?
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