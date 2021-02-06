Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники
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Вранці 5 лютого 2021 року у ВК-1 Адигеї (РФ) помер громадянин України - в’язень Володимир Здоренко.
Про це Кримській правозахисній групі повідомив провідний експерт Регіонального центру прав людини (РЦПЛ) Роман Мартиновський, інформує Цензор.НЕТ.
За його інформацією, Здоренка засудили в Криму за крадіжку. У порушення Міжнародного гуманітарного права (МГП) українця у 2019 році вивезли до Росії для відбування покарання.
У місцях позбавлення волі в’язня заразили ВІЛ. Українцю не надали необхідної медичної допомоги, що також є порушенням МГП.