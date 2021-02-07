Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України планує створити Центр протидії дезінформації, щоб мати змогу ефективно відповідати на фейки з боку Росії.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю виданню "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ж ми говоримо про протидію, наприклад розміщення публікацій, розсилка інформації, то роботу у цьому напрямку ми розпочнемо зі створення Центру протидії дезінформації. Хоча масштаби можуть бути більшими. Президент на трибуні ООН зазначав про необхідність створення в Україні міжнародного хабу, оскільки ми є, як кажуть, фронтьєром на стику двох світів – західної і російської цивілізацій. Створення такого хабу допомогло б зосередити зусилля із залученням наших західних партнерів, досвіду спеціалістів із країн, що є нашими союзниками, а також дозволило б ефективно відпрацьовувати ті маніпуляції і фейки, які запускає країна-агресор. Тому створення Центру протидії дезінформації – лише початок", - сказав Ткаченко.

Він наголосив, що подібні центри існують у різних країнах.

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"Наразі і в Брюсселі є великий центр натівський, і у Фінляндії є такий центр, і, здається, у Чехії, у країнах Балтії. Такі центри займаються швидше висвітленням того, що є фейками і що є дезінформацією. Не прямою забороною, а висвітленням, демонстрацією того, чим вони є", - зазначив міністр.

Хороший приклад, на його думку, – створення онлайн-музею російської пропаганди: "Тобто ми показуємо, що, власне, є дезінформацією, допомагаємо (з прикладами) людям розібратися, чому, вибудовуємо причинно-наслідковий зв’язок – і доводимо, що вони мають справу з дезінформацією".

Відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо для протидії Росії в інформаційній війні, Ткаченко зауважив, що Україна не може діяти симетрично Кремлю і створювати армію ботів, які писатимуть і розповсюджуватимуть певні меседжі. "Нам потрібно відповідати асиметрично: показувати і висвітлювати. Так, як європейці. Вони кажуть: "Ось ці акаунти – боти. Ця інформація є неправдивою. І ось аргументи". Тобто це оперативно-просвітницька робота", - сказав він.

Міністр переконаний, що людей також потрібно навчити самостійно виявляти неправдиві повідомлення та перевіряти інформацію, щоб це стало звичкою.

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