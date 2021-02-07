До 2024 року додаток "Дія" охопить усі адміністративні послуги, - керівник проєкту Банік

Мобільний додаток "Дія" навесні поповниться новими послугами для спрощення життя українців.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік, інформує Цензор.НЕТ.

"На квітень, ми можемо точно потроху говорити, що будуть податкові послуги – це те, з чим пов'язане життя мільйонів людей, які є підприємцями, оскільки вони сплачують податки, ЄСВ, подають декларації. Звісно, будівельні послуги на всіх рівнях - зараз доступний лише перший рівень таких послуг, а будуть всі. Потужний проєкт, над яким ми працюємо, – це реєстрація місця проживання. Електронний медичний висновок", - перерахував Банік.

Керівник проєкту "Дія" уточнив, що повний перелік "буде зрозумілий вже ближче до квітня".

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"Загальне бачення наше таке, і президента України зокрема, в тому, що портал "Дія" – це єдине вікно для всього. Наразі ми маємо купу державних органів зі своїми сайтами, кабінетами – все буде на "Дії" до 2024 року", - розповів він.