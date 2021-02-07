Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач

Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в окупованій Ялті оцінили в 3,3 млрд рублів.

Про це повідомили в підконтрольному Москві "Міністерстві житлово-комунального господарства Криму" на запит ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз розроблений інвестиційний проєкт щодо об'єкту на суму 3,3 млрд рублів. Термін реалізації проєкту - 2021-2023 роки", - йдеться у відповіді.

Для заповнення дефіциту питної води на території міського округу Ялта опрацьовується питання будівництва споруд з опріснення морської води продуктивністю 20 тис. кубічних метрів на добу.

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За даними видання, через посуху і обміління водоймищ в окупованих Сімферополі, його передмістях, а також Ялті питна вода подається по годинах - вранці і ввечері. В Алушті графік планували ввести після новорічних свят, проте поки вирішили відкласти. У Севастополі введено режим підвищеної готовності.

"Проблема водопостачання і зрошування земель в Криму виникла в 2014 році. Тоді Україна перекрила воду з Херсонської області, яка надходила з Північно-Кримським каналом, який забезпечував до 90% потреб півострова.

Зараз жителі і підприємства регіону отримують воду з місцевих джерел. Уряд РФ направить понад 48 млрд рублів до 2024 року на вирішення проблеми дефіциту води в Криму. Комплексний план, підготовлений за дорученням президента РФ Володимира Путіна, повинен забезпечити додаткову подачу води в обсязі не менше 310 тис. кубометрів на добу", - повідомляє видання.

Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.