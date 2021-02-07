За добу через COVID-19 в Україні померла 81 людина, виявлено 3 370 нових випадків, одужали 2 297 осіб

3370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей і 96 медпрацівників.

Про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу було госпіталізовано 1869 осіб; летальних випадків - 81; одужали - 2297 осіб;

здійснено тестувань за добу - 19 500 (в тому числі методом ПЛР - 15690, методом ІФА - 3810).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 1 244 849 осіб; одужали - 1 073 046 осіб; летальних випадків - 23 597; проведено ПЛР-тестів - 6 391 722.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

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