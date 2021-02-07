Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили. ФОТОрепортаж
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Київські рятувальники використовували бензопилу, щоб дістати тіло потопельника з льоду. УВАГА! Фото не рекомендується до перегляду особам до 18 років, вагітним і людям з ослабленою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua в суботу, 6 лютого.
Зазначається, що операція проходила в затоці Десенка річки Дніпро.
"За допомогою бензопили довелося вирізати тіло з льоду", - сказано в повідомленні.
При цьому особа загиблої людини і подробиці смерті не повідомляються.
Зазначимо, що за даними ДСНС, що від початку 2021 року на водних об'єктах України загинули щонайменше 60 осіб.