Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили. ФОТОрепортаж

Київські рятувальники використовували бензопилу, щоб дістати тіло потопельника з льоду. УВАГА! Фото не рекомендується до перегляду особам до 18 років, вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua в суботу, 6 лютого.

Зазначається, що операція проходила в затоці Десенка річки Дніпро.

"За допомогою бензопили довелося вирізати тіло з льоду", - сказано в повідомленні.

При цьому особа загиблої людини і подробиці смерті не повідомляються.

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Зазначимо, що за даними ДСНС, що від початку 2021 року на водних об'єктах України загинули щонайменше 60 осіб.





Фото: ДТП.kiev.ua