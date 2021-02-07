Новини

Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили. ФОТОрепортаж

20 62619
Київські рятувальники використовували бензопилу, щоб дістати тіло потопельника з льоду. УВАГА! Фото не рекомендується до перегляду особам до 18 років, вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua в суботу, 6 лютого.

Зазначається, що операція проходила в затоці Десенка річки Дніпро.

"За допомогою бензопили довелося вирізати тіло з льоду", - сказано в повідомленні.

При цьому особа загиблої людини і подробиці смерті не повідомляються.

Також читайте: Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям. ФОТО

Зазначимо, що за даними ДСНС, що від початку 2021 року на водних об'єктах України загинули щонайменше 60 осіб.

Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили 01
Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили 02
Фото: ДТП.kiev.ua

Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ну і заголовок. Утоп з допомогою бензопили.
  • Tat Prut
    Тоже несколько раз перечитал, пока правильно понял заголовок... закрутили как сюжет в голивудском боевике!
  • Русский Алкаш
    С языка сняв. Деградируют нынче журналисты.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини