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У Європарламенті запропонували розширити санкції проти Білорусі

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У Європарламенті запропонували розширити санкції проти Білорусі
Віцепрезидентка Європарламенту Нікола Бір закликала розширити санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Вона підкреслила, що персональних санкцій щодо силовиків недостатньо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося на онлайн-форумі "Солідарність з Білоруссю".

"Персональних санкцій, запроваджених щодо представників силових структур, недостатньо. Ми повинні поширити їх на представників судової та правоохоронної системи (Білорусі. - Ред.), прихильників Лукашенка", - заявила Бір.

Водночас віцепрезидентка Європарламенту зазначила, що країни ЄС мають шукати баланс між тиском та взаємодією з білоруським режимом.

Нагадаємо, в середині грудня Євросоюз запровадив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка та причетних до порушення прав людини під час протестів у Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці січня в Литві запропонували розширити санкцій проти Білорусі через ситуацію в країні. Литва хоче накласти санкції на силовиків та суддів, які судять демонстрантів.

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Крім того, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала ЄС, США, Канаду та Британію ввести нові санкції проти режиму Лукашенка.

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Топ коментарі

  • victor df67
    Запад дружит с людоедами из Саудовской Аравии где отрубают головы геям. Это называется геополитика.
  • 5 копійок
    Білоруси кажуть кому Лука батька, тому хуйло дядька.
  • Глеб Попов
    Очередное ниочем, плевать хотели судьи или менты на персональные санкции.
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