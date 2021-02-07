У Європарламенті запропонували розширити санкції проти Білорусі
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося на онлайн-форумі "Солідарність з Білоруссю".
"Персональних санкцій, запроваджених щодо представників силових структур, недостатньо. Ми повинні поширити їх на представників судової та правоохоронної системи (Білорусі. - Ред.), прихильників Лукашенка", - заявила Бір.
Водночас віцепрезидентка Європарламенту зазначила, що країни ЄС мають шукати баланс між тиском та взаємодією з білоруським режимом.
Нагадаємо, в середині грудня Євросоюз запровадив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка та причетних до порушення прав людини під час протестів у Білорусі.
Також РБК-Україна писало, що наприкінці січня в Литві запропонували розширити санкцій проти Білорусі через ситуацію в країні. Литва хоче накласти санкції на силовиків та суддів, які судять демонстрантів.
Крім того, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала ЄС, США, Канаду та Британію ввести нові санкції проти режиму Лукашенка.