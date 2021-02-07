В Україні працює 4 тис. 778 пунктів обігріву для населення
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У зв'язку з істотним зниженням температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розгорнуті пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Станом на 7 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 764 стаціонарних пункти, а ДСНС - 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.
Загалом, упродовж доби 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС - 77 осіб.
На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.
З адресами пунктів обігріву, розгорнутих на території України, можна ознайомитися за посиланням.