Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба

Україна все зробила після "Нормандського саміту", Росія ж нічого не зробила.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Анн Лінде констатувала вже загальновизнаний факт про те, що Україна виконала все те, про що домовлялися лідери на Нормандському саміті в Парижі у 2019 році. Це не було просто. Це потребувало політичної волі президента, уряду. Але ми зробили. Ми відкрили там пункти пропуску, облаштували і інші речі. З того боку – нуль. Навіть таке просте питання, як доступ Червоного Хреста вільний і безперешкодний, не був реалізований. Тому нинішня ситуація така: Україна все зробила, Росія нічого не зробила", - повідомив він.

"Наступний крок. Мають зібратися лідери на черговий саміт. Ми хочемо цієї зустрічі. Тому що ми розуміємо, що потрібно розмовляти з Путіним напряму про якісь стратегічні рішення. Ми штовхаємо процес до цієї зустрічі. Але Російська Федерація постійно наголошує на тому, що немає предмету для зустрічі, немає того, про що лідери домовляться".

"Ми вважаємо, що всі рішення підготовлені. Україна доклала до цього величезну кількість зусиль. І тут я можу тільки позитивно відзначити ту роботу, яку Андрій Єрмак веде на рівні радників лідерів "нормандського формату". Ми готові, партнери в принципі теж готові, але росіяни кажуть: ні, немає про що лідерам говорити. І от через це і не відбувається саміт", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково повинні бути США і Росія.

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