Снігопади, хуртовини й ожеледиця: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні

За інформацією Укргідрометцентру, 7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях очікується значний сніг (на Закарпатті з дощем); ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м / с (І рівень небезпеки - жовтий).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 14:00 місцями спостерігається невеликий сніг в Тернопільській і Хмельницькій областях.

Температура 9-14 градусів морозу, в південних областях і на Прикарпатті 1-6 градусів морозу, на Закарпатті та півдні Одещини 2-7 градусів тепла.

У Київській області без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура 9-12 градусів морозу.

8 лютого в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м / с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, у Рівненській, Волинській, Львівській областях 30- 40 см) на Закарпатті; вдень і на Прикарпатті та в південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки - жовтий).

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов і надання допомоги, в Івано-Франківській області на Вишківському, Яблуницькому, Буковецькому і Кривопільському перевалах від ДСНС залучені 4 одиниці техніки (пересувні пункти обігріву) і 12 рятувальників.

Зараз, за ​​інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечений, обмежень руху та заторів немає. За інформацією Укренерго, знеструмлення населених пунктів відсутнє.

"Такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг у Рівненській, Волинській, Львівській областях - припинення руху автотранспорту", - сказано в повідомленні.

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