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Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України

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Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України
МЗС України готує "сюрприз" до 30-ї річниці Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Сюрприз! Цього ніколи не було і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки з-за лаштунків. Дещо, що міститься за кордоном", - сказав глава МЗС.

"Ми ж є МЗС. Тому ми маємо привезти щось з-за кордону", - додав  Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України. 

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Дорогая, с днём рождения! Открывай подарок" Это тебе "сюрприз" от меня!...
    - Но это же ширинка!!!...
    - Открывай, открывай! С праздником!!!...
  • Muni
    Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 7578
  • fedjka - fedjka
    пожауйста привезите визовый режим с рашкой и своих консулов в Украину - это будет подарок и лекарство против ватности - благо для народа а не для кремлёвских шавок.
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