Новини

Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба

405650
Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба
Питання призначення нового посла України в Сполучених Штатах Америки вже перебуває на фінальному етапі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Кулеби, процес призначення посла України в США був запущений на початку грудня минулого року. Українським послом має стати колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Вона закінчує реально вже все оформлення. Призначення посла - це в середньому 6 місяців від появи прізвища до від'їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон. По-моєму, на початку грудня ми запустили процес щодо Маркарової. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба

Міністр додав, що після указу президента Маркарова отримає американські візи і відправиться в США.

"Ну і, безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб і американський посол теж до Києва приїхав якомога швидше. Я абсолютно задоволений тим, як пані Квін підтримує високу динаміку діалогу між Україною і США. Але посол - це посол", - підкреслив Кулеба .

Маркарова обіймала посаду міністерки фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020-го  в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Точп не за досягнення у дипломатії. 😊 А про приховані таланти немає відкритої інформації. ☺️ А якщо серйозно, то це просто безвідпвідальність - відряджати послом у країну, яка є найголовнішим стратегічним партнером людину без відповідних знань, навичок, освіти, не кажучи вже про досвід. США - це не Папуа-Нова Гвінея. І до речі, призначення Маркарової Штати можуть зрозуміти, як натяк на те, що цей напрям для України не важливий.
  • jura bucaphalus
    Я в шоці, в принципі, як і останні майже два роки
  • Палєо Мустьє
    про приховані таланти трохи таки є
    За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною вдесятеро нижче від ринкової. Після банкрутства «Актив-банк» не зміг розрахуватись з усіма вкладниками[15].
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини