Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба

Питання призначення нового посла України в Сполучених Штатах Америки вже перебуває на фінальному етапі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Кулеби, процес призначення посла України в США був запущений на початку грудня минулого року. Українським послом має стати колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Вона закінчує реально вже все оформлення. Призначення посла - це в середньому 6 місяців від появи прізвища до від'їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон. По-моєму, на початку грудня ми запустили процес щодо Маркарової. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок", - сказав він.

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Міністр додав, що після указу президента Маркарова отримає американські візи і відправиться в США.

"Ну і, безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб і американський посол теж до Києва приїхав якомога швидше. Я абсолютно задоволений тим, як пані Квін підтримує високу динаміку діалогу між Україною і США. Але посол - це посол", - підкреслив Кулеба .

Маркарова обіймала посаду міністерки фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020-го в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.