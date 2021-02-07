Омонівці безпосередньо у відділі поліції випустили 36 куль у 34-річного ексглаву села в Дагестані, - росЗМІ

Колишнього главу села Новокулі в Дагестані, 34-річного Абакара Капланова вбили увечері 6 лютого 2021 року в одному з відділів поліції в Махачкалі. Його застрелили в кабінеті начальника карного розшуку в Радянському районі Махачкали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє "Интерфакс", посилаючись на інформоване джерело. РИА Новости водночас повідомляють, що колишнього главу села вбили в кабінеті начальника Радянського РВВС Махачкали.

Троюрідний брат убитого Рамазан Султанов повідомив телеканалу РЕН, що увечері 6 лютого Капланова "загнали" в РВВС через заяви "на рахунок якоїсь землі". Він розповів, що вбивство скоїли односельці його брата. Причиною вбивства могла стати суперечка через земельну ділянку , повідомили МВС Дагестану.

"Интерфакс" стверджує, що до того, що трапилося можуть бути причетні бійці ОМОНу. Baza уточняє, що це брати Курбанови, бійці 1-ї оперативної роти ОМОНу дагестанської Росгвардіі. За даними видання, вони вистрілили в Капланова з двох пістолетів Яригіна по 18 разів кожен. Офіційно це не підтверджено, в Слідчому комітеті Дагестану лише кажуть про "множинні вогнепальні поранення". У СК підтвердили, що у вбивстві підозрюють двох співробітників Росгвардії, їх вже затримали.

Після вбивства Абакара Капланова у відділу поліції в Махачкалі зібралися близько 300 жителів села Новокулі, розповіли в республіканському МВС. Родичі і друзі вбитого вимагали, щоб їм видали підозрюваних, стверджує Baza. У натовпі чули постріли, повідомляє ЄП. Для охорони правопорядку на місце прибули понад 140 поліцейських.

У Росгвардіі повідомили, що відомство "докладе всіх зусиль для повного, всебічного і об'єктивного розгляду всіх обставин події". Після вбивства на місце події прибув начальник управління Росгвардіі Дагестану Магомед Баачілов. Для охорони також задіяли бійців Росгвардії.

СК порушив кримінальну справу за статтею про вбивство.

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