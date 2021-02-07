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У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція

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У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція
У Нацполіції не відкидають, що на території засніжених областей, а також в столиці може бути встановлено обмеження руху великовантажного транспорту і автобусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Ці заходи необхідні, аби захистити життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху, яке може опинитися під загрозою через негоду", - підкреслюють в Нацполіції.

При цьому правоохоронці закликають за можливості утриматися  від поїздок на власному транспорті.

У повідомленні нагадується, що на дорогах країни очікується ожеледиця. 8 і 9 лютого сильний сніг та хуртовини охоплять західні, північні, центральні і східні області України. 8 лютого в південних областях і на Прикарпатті очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу. На Закарпатті - дощ. Вдень 9 лютого синоптики прогнозують на заході і півдні країни припинення опадів.

"Зараз ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована та проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечений. Комунальні організації обробляють проїжджі частини протиожеледними засобами", - підкреслюють в Нацполіції.

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"Надалі, щоб запобігти ускладненню руху і сприяти ефективній роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також в столиці можливе обмеження руху великовантажного транспорту і автобусів", - зазначають у відомстві.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Лютий тиждень лютого...
  • Олег Чиж ecc64e93
    Большегрузный транспорт возит товары и продукты, зачастую первой необходимости, личный транспорт возит жопы и паркуеться где угодно, мешая тем самым убирать снег комунальным службам. Неправильная трактовка - воздержаться от поездок на личном транспорте, ЗАПРЕЩЕНО пользоваться личным транспортом при уже жёлтой шкале чрезвычайного положения. Тогда и улицы прочистить можно, и движение общественного транспорта будет без затруднений. Ничего, корона не спадёт, если кто-то прокатаеться на транспорте вместо личного жоповоза. А то только все гаразд возмущаться: коммунальные службы не работают, никто не убирает. У нас же как: висит объявление не ставить транспорт под домом, будут сбивать сосульки шоб голову не пришибло, и все насрали на это с высоты падения сосульки. Як стояло так и стоит.
  • Ласковый зверь
    Мостом пользуются каждый день, а такие аномальные снегопады бывают крайне редко. Чтобы обеспечить Киев снегоуборочной техникой под аномальные снегопады, нужно не построить несколько десятков таких мостов. А кто будет содержать эту технику все остальное время? Кстати, снегоуборочная техника бессильна против припаркованных в правом ряду авто.
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