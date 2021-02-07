У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція

У Нацполіції не відкидають, що на території засніжених областей, а також в столиці може бути встановлено обмеження руху великовантажного транспорту і автобусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Ці заходи необхідні, аби захистити життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху, яке може опинитися під загрозою через негоду", - підкреслюють в Нацполіції.

При цьому правоохоронці закликають за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті.

У повідомленні нагадується, що на дорогах країни очікується ожеледиця. 8 і 9 лютого сильний сніг та хуртовини охоплять західні, північні, центральні і східні області України. 8 лютого в південних областях і на Прикарпатті очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу. На Закарпатті - дощ. Вдень 9 лютого синоптики прогнозують на заході і півдні країни припинення опадів.

"Зараз ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована та проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечений. Комунальні організації обробляють проїжджі частини протиожеледними засобами", - підкреслюють в Нацполіції.

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"Надалі, щоб запобігти ускладненню руху і сприяти ефективній роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також в столиці можливе обмеження руху великовантажного транспорту і автобусів", - зазначають у відомстві.