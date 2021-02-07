Білоруси мають право вирішувати своє майбутнє і будувати країну, яку не поглине РФ, - Кулеба

Україна солідарна з білоруським народом в його прагненні побудувати незалежну, демократичну європейську країну.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна підтверджує свою солідарнність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. #StandWithBelarus", - написав Кулеба.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в різних містах Білорусі регулярно відбуваються акції протесту проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу в країні .При цьому силовики досить жорстко затримують учасників протесту. Періодично фіксуються факти масових затримань.

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