Білоруси мають право вирішувати своє майбутнє і будувати країну, яку не поглине РФ, - Кулеба
148251
Україна солідарна з білоруським народом в його прагненні побудувати незалежну, демократичну європейську країну.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна підтверджує свою солідарнність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. #StandWithBelarus", - написав Кулеба.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в різних містах Білорусі регулярно відбуваються акції протесту проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу в країні .При цьому силовики досить жорстко затримують учасників протесту. Періодично фіксуються факти масових затримань.