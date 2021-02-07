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Білоруси мають право вирішувати своє майбутнє і будувати країну, яку не поглине РФ, - Кулеба

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Білоруси мають право вирішувати своє майбутнє і будувати країну, яку не поглине РФ, - Кулеба
Україна солідарна з білоруським народом в його прагненні побудувати незалежну, демократичну європейську країну.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна підтверджує свою солідарнність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. #StandWithBelarus", - написав Кулеба.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в різних містах Білорусі регулярно відбуваються акції протесту проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу в країні .При цьому силовики досить жорстко затримують учасників протесту. Періодично фіксуються факти масових затримань.

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Топ коментарі

  • belge
    Та не. В чём-то таки успешна. По крайней мере на нашем фоне. Медицина, дороги, качество продуктов питания, сфера обслуживания. Украина иам и рядом не валялась.
  • Altair Alt ccc5934c
    зайди на госстат и сопоставь успешность стран. Из Беларуси не убегают сотнями тысяч из страны за лучшей жизнью. Недавно наш МИД жаловался что не пускают украинцев в Беларусь по поводу трансплантаций. А газом давно заправлялся беларусским? Так кто успешен?
  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    А если белорусы захотят войти в РФ, Кулеба поддержит такое решение народа?
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