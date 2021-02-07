Глава МЗС Естонії розчарована візитом Борреля у Москву: час вибрано невдало, питання агресії РФ проти України не порушували

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) піддала критиці візит верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля до Москви.

"Час візиту був невдалим. Ще до візиту я говорила, що однією з попередніх умов цього візиту має бути можливість зустрітися з Олексієм Навальним. 2 лютого я засудила оголошений у Росії тюремний вирок Навальному і, як і інші лідери Європи та США, вимагала його негайного звільнення", - повідомила Лійметс у неділю ЗМІ Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лійметс вважає, що Боррель мав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наголоси ти, що держави-члени ЄС вимагають упровадження санкцій проти Росії за систематичні та значні порушення прав людини.

Вона також нагадала, що Естонія була однією з держав-членів ЄС, які порушили питання про застосування санкцій.

Глава МЗС висловила жаль, що Боррель не порушив на пресконференції питання про засудження Євросоюзом "агресії Росії на Сході України, анексії Криму й торпедування Мінських угод з боку Росії".

Вона назвала таким, що "викликає питання", вітання Росії у зв'язку з вакциною Sputnik-V з урахуванням "ворожого ставлення до західних вакцин".

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Розчарування у Лійметс викликала також "критика великого союзника Естонії Сполучених Штатів Америки", що пролунала на пресконференції.

Вона зазначила, що хотіла б зустрітися з Боррелем найближчим часом, щоб обговорити результати візиту. "А поки що естонські дипломати працюють в ім'я того, щоб ми змогли вже найближчими днями за першої нагоди обговорити на рівні депутатів держав-членів ЄС візит до Москви й наші подальші відносини з Росією", - сказала Лійметс.