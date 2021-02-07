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МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом

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Міністерство закордонних справ Росії раптом вирішило "йти в ногу з часом" і завести свій аккаунт у TikTok.

"МЗС Росії тепер в TikTok! Йдемо в ногу з часом!" - йдеться в повідомленні відомства в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

При цьому пресслужба Лаврова активно закликає підписуватися на їх новий акаунт. Втім, поки там опубліковано тільки два відео - обидва присвячені заявам опозиціонера Олексія Навального. Тому, говорити про те, що новий акаунт якісно вплинув на висвітлення діяльності Міністерства закордонних справ РФ поки не доводиться.

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МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 01

Перейти на аккаунт МЗС РФ в TikTok можна за  посиланням.

Зазначимо, що користувачі соцмережі висміюють рішення МЗС РФ завести аккаунт в TikTok. Нижче наводимо скріни з деякими коментарями. Зараз їх уже понад 2,5 тис. Більшість - із закликом звільнити Навального.

МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 02
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 03
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 04
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 05
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 06
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 07
МЗС РФ завело аккаунт у TikTok: Йдемо в ногу з часом 08

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3776
  • Nikolai Chizhevsky
    МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3382
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не просто идете в ногу...а прям скачете )))
    МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 2789

    ...МИД РФ...
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