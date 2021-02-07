Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП

Президент України Володимир Зеленський розпорядився протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Торік, коли держава замовила свої ж літаки "Ан" для потреб Збройних сил України, це стало справжньою сенсацією. А має стати нормою! Прізвище Антонов відоме в усьому світі завдяки таланту інженера Олега Костянтиновича, який народився 115 років тому.

Україна має й надалі пишатися нашими інженерами. Тому Президент Володимир Зеленський дав доручення "Укроборонпрому", до якого входить підприємство "Антонов", спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ "КПІ" створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова, а Кабінету Міністрів – розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ", - зазначили в пресслужбі Офісу президента.

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