Канцлер Австрії Курц готовий робити щеплення російською і китайською вакциною: Якщо препарат буде схвалено в Європі
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Канцлер Австрії Себастьян Курц готовий зробити щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V" в разі , якщо її схвалять в Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він розповів в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.
Канцлер хоче, щоб російська і китайська вакцини від коронавірусу вироблялися в Австрії після їх схвалення.
"Австрія обов'язково спробує надати виробничі потужності відповідних вітчизняних компаній для виробництва російських або китайських вакцин. Так само як і для виробників з інших країн", - зазначив Курц.
Він підкреслив, що мова йде про те, щоб отримати якомога більше безпечної вакцини якомога швидше - незалежно від того, хто її розробив.
При цьому він готовий зробити щеплення як російським, так і китайським препаратами.
"Так, якщо вакцини будуть схвалені в Європі", - сказав політик.