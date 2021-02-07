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Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби

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Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби
У понеділок, 8 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови. Синоптики просять громадян без нагальної потреби не виходити з дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру" у фейсбуці.

"Водіїв і пішоходів просимо бути дуже уважними й обережними. Не залишайте своїх будинків без нагальної потреби", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні очікуються складні погодні умови. У більшості областей сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні та в Карпатському регіоні сніг із дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ.

На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с, вночі в західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15 °С морозу, на Чернігівщині та Сумщині 17-22 °С морозу, вдень 2-7 °С, у північній частині до 10 °С морозу; в південних областях і на Прикарпатті вночі 5-10 °С морозу, вдень 1-6 °С тепла; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5 °С тепла, вдень 7-12 °С тепла.

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Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби 01

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Дзвенять у відрах крижані кружальця.
    Село в снігах, і стежка ані руш.
    Старенька груша дихає на пальці,
    їй, певно, сняться повні жмені груш.

    Їй сняться хмари і липневі грози,
    чиясь душа, прозора при свічі.
    А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.
    У вирій полетіли рогачі.

    Дощу і снігу наковтався комин,
    і тин упав, навіщо городить?
    Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,
    улітку він під грушею сидить.

    І хата, й тин, і груша серед двору,
    і кияшиння чорне де-не-де,
    все згадує себе в свою найкращу пору.

    І стежка.... по якій вже тільки сніг іде…

    (Ліна Костенко)
  • Анатолій Вітер
    Идти можно - ехать нельзя!
  • Eugen Mk
    О, так на работу можно не итти?
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