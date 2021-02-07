Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 оприлюднить звіт до 10 лютого: встановлено роль ринку в Ухані в поширенні захворювання
Як пише Bloomberg , звіт про виконану роботу буде представлено вже наступного тижня.
"Основні результати опублікують до 10 лютого", - повідомив агентству зоолог Пітер Дашак, який входить до групи незалежних вчених, які допомагають у розслідуванні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
За його словами, групі з 14 осіб вдалося відвідати місця, що відіграли важливу роль у поширенні вірусу на старті пандемії. Зокрема, вдалося встановити, яку роль у поширенні захворювання відіграв ринок морепродуктів в Ухані.
Паралельно розслідування вели китайські вчені, які намагалися встановити причину появи і ланцюжок перших передач коронавірусу. "Ми бачилися щодня, вивчали інформацію, нові дані", - каже Дашак. За словами експерта, співпраця з китайськими вченими значно допомогла в розслідуванні ВООЗ.
Зокрема, вдалося спростувати попередні версії про витік вірусу з науково-дослідного центру, який вивчає віруси кажанів, і його першу появу на ринку в Ухані. Вдалося знайти перші випадки захворювання, не пов'язані зі співробітниками та покупцями ринку.
Крім того, стало відомо, що вже на самому початку пандемії частина хворих переносила коронавірус безсимптомно або у формі, яка практично не відрізнялася від звичайної застуди.
Дашак вважає, що розслідування зробить серйозний внесок у боротьбу з пандеміями в майбутньому.