Президент Литви Науседа закликав Україну продовжити курс на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції 2 роки тому
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Два роки тому український парламент проголосував за внесення змін до Конституції, визначивши приєднання до ЄС і НАТО стратегічними цілями. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України. Литва підтримує зусилля України!" - написав президент Литви у твітері.
Крім цього, він також закликав Україну і президента Володимира Зеленського залишатися сильними на цьому шляху.
7 лютого 2019 року Верховна Рада України прийняла ініційований п'ятим президентом Петром Порошенком Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору)". За це рішення проголосували 334 народні депутати.
Порошенко у своєму відеозверненні з нагоди другої річниці змін до Конституції зазначив: "Тільки в ЄС і Північноатлантичному альянсі ми отримаємо гарантії незалежності, миру і благополуччя".