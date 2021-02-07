Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС

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Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС
Від початку поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське, збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає, наголошують у штабі.

Також зазначається, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

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Топ коментарі

  • Глеб123
    Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС - Цензор.НЕТ 7427
  • Aleks_15
    Нужно говорить, что тишина со стороны оккупанта и сепаров ни разу не соблюдалась.
  • Игорь Монахов
    В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Вчерашняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского.(с)
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