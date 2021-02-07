Перші партії вакцини AstraZeneca доставлено в країни Балтії

Литва, Латвія і Естонія отримали перші партії вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Найближчими тижнями продовжаться надходження цього препарату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Латвія та Естонія отримали 7200 доз вакцини кожна, а Литва - 12 тисяч. Очікується, що до кінця лютого Латвія та Естонія отримають загалом по 40,5 тис. доз препарату британсько-шведської розробки. У Литви загальний контракт на 1,86 млн доз.

Всі країни Євросоюзу в лютому-березні отримають урізану кількість доз від AstraZeneca через труднощі у виробництві препарату. Вже повідомлялося, що компанія погодила поставку в межах першої партії 40 мільйонів доз у країни ЄС до кінця березня.

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