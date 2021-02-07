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Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"

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Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"
Угорщина схвалила використання російського препарату проти коронавірусу "Супутник V" для вакцинації населення.

Про це 7 лютого заявив міністр трудових ресурсів країни Міклош Каслер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Національний центр громадської охорони здоров'я Угорщини завершив вивчення документів від виробника і дійшов висновку, що російську вакцину можна використовувати для вакцинації людей, йдеться в повідомленні, опублікованому пресслужбою Міністерства трудових ресурсів Угорщини.

Зазначимо, що в Угорщині для вакцинації вже схвалено чотири препарати - американські Pfizer і Moderna, шведсько-британський препарат AstraZeneca і російський "Супутник V".

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Топ коментарі

  • Вася Неважно dd008ec2
    Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3217
  • Игнатьев Фион
    Щасливого польоту в пекло.
  • kicco caffe
    новичок угорам впридачу.
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