Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід"

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Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід"
Російсько-окупаційні війська 7 лютого вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається належна медична допомога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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Нагадаємо, за минулу добу два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. Ворог 13 разів порушив режим тиші.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Щвидкого одужання нашому захиснику.
    Що верховний головнокомандувач? Санкції для його запоребрикових бізнеспартнерів, чи режим "тиші" не порушено?
  • Володимир Козуб
    А жодна падла з банкової за добу про втрати так і не сказала ...
  • саша паламарчук
    Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 5578
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