Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід"
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Російсько-окупаційні війська 7 лютого вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається належна медична допомога.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо, за минулу добу два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. Ворог 13 разів порушив режим тиші.