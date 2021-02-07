Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід"

Російсько-окупаційні війська 7 лютого вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається належна медична допомога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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Нагадаємо, за минулу добу два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. Ворог 13 разів порушив режим тиші.