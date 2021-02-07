За січень у Білорусі з політичних мотивів затримано 873 осіб, 306 із них заарештовано, - правозахисники

За перший місяць поточного року в Білорусі з політичних мотивів було затримано не менше 873 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисний центр "Весна", 306 із них заарештовано на терміни від 15 до 25 діб.

Раніше у "Весні" повідомляли, що, за підрахунками правозахисників, від початку президентської кампанії в Білорусі було порушено понад 900 кримінальних справ проти опонентів влади, інформує Радіо Свобода. Суди винесли за ними щонайменше сто три обвинувальні вироки.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких було оголошено Олександра Лукашенка. Він обирався на шостий термін поспіль. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Опоненти режиму звинувачують владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів. Під час придушення протестів загинули не менше п'яти людей. За даними правозахисників, дотепер понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій.

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Країни ЄС і США не визнають легітимність виборів у Білорусі. Європарламент проголосував за резолюцію, яка засуджує жорстке придушення мирних протестів, і, зокрема, вбивство демонстранта Романа Бондаренка. Щодо низки білоруських чиновників запроваджено санкції.

Росія визнала білоруські вибори і обіцяє в разі загострення конфлікту надати Лукашенку допомогу, зокрема силову.