Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу

Один із двох затверджених у США виробників вакцини проти COVID-19, компанія Pfizer, планує майже вдвічі прискорити виробництво вакцин.

Зараз на одну партію потрібно 110 днів, фармакологічний гігант планує скоротити цей час до 60 днів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Це має прискорити процес вакцинації і допомогти частково вирішити проблему з нестачею препарату.

Наразі Pfizer виробляє кожну партію вакцини поетапно на трьох заводах: починається процес у Міссурі, триває в Массачусетсі, а закінчується в Мічигані. Станом на вихідні компанія випустила понад 20 млн доз, готових до використання.

Крім того, компанія планує збільшити кількість виробленого продукту, додавши нові виробничі лінії на всіх трьох заводах.

Читайте також: Угорщина схвалила застосування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"

Водночас вакцина Pfizer потребує особливих наднизьких температур для зберігання (-70 градусів за Цельсієм), а відтак особливих умов перевезення й зберігання на місцях. Для порівняння, іншу вакцину, затверджену й вироблену у США, від компанії Moderna можна зберігати за -20 за Цельсієм. Щойно ці препарати дістають із морозильних камер, їх можна зберігати лише кілька днів в умовах звичайних холодильників.

Нагадаємо, міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 із міжнародної ініціативи COVAX. Згідно з планом, у першому півріччі до України направлять 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca.

Водночас генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик заявила, що їхня вакцина не вимагає спеціальних умов зберігання чи транспортування попри те, що зберігається за температури нижче -70. Вона поставляється в спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру.

Читайте також: Українських військовослужбовців почнуть вакцинувати проти COVID-19 наприкінці лютого, - командування Медсил