Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ

Через сильні снігопади в Німеччині та Нідерландах у неділю, 7 лютого, скасували авіарейси з України в Амстердам і Дортмунд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За даними видання, з аеропорту "Бориспіль" о 14:05 було скасовано рейс в Амстердам (Нідерланди). А о 16:40 з аеродрому у Львові не відправився літак у німецький Дортмунд (земля Північний Рейн-Вестфалія) - рейс перенесли на понеділок, 8 лютого.

Нідерланди накрила перша за останнє десятиліття сильна заметіль. Є ускладнення в русі автомобільного і залізничного транспорту. Аеропорт Ейндховена через негоду тимчасово припинив обслуговування рейсів і пасажирів. Амстердамський аеропорт "Схіпхол" попередив мандрівників про можливі затримки.

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Снігом також завалило багато регіонів сусідньої Німеччини. Зокрема, сильні опади у ніч на неділю були в частині земель Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія. Снігу намело до 15-40 сантиметрів, а перемети місцями були понад один метр.

Нагадаємо, наступного тижня, 8-14 лютого, в Україні вируватиме справжня зима зі снігом, хуртовинами, сильним вітром, сильними морозами. Посеред тижня буде відлига, а ближче до вихідних знову будуть сильні морози.