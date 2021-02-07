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Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ

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Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ
Через сильні снігопади в Німеччині та Нідерландах у неділю, 7 лютого, скасували авіарейси з України в Амстердам і Дортмунд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За даними видання, з аеропорту "Бориспіль" о 14:05 було скасовано рейс в Амстердам (Нідерланди). А о 16:40 з аеродрому у Львові не відправився літак у німецький Дортмунд (земля Північний Рейн-Вестфалія) - рейс перенесли на понеділок, 8 лютого.

Нідерланди накрила перша за останнє десятиліття сильна заметіль. Є ускладнення в русі автомобільного і залізничного транспорту. Аеропорт Ейндховена через негоду тимчасово припинив обслуговування рейсів і пасажирів. Амстердамський аеропорт "Схіпхол" попередив мандрівників про можливі затримки.

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Снігом також завалило багато регіонів сусідньої Німеччини. Зокрема, сильні опади у ніч на неділю були в частині земель Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія. Снігу намело до 15-40 сантиметрів, а перемети місцями були понад один метр.

Нагадаємо, наступного тижня, 8-14 лютого, в Україні вируватиме справжня зима зі снігом, хуртовинами, сильним вітром, сильними морозами. Посеред тижня буде відлига, а ближче до вихідних знову будуть сильні морози.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    не смотри такаю хню на ночь) а то жырик приснится а он мальчиков любит Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7616
  • Senator S 01a656ec
    А тут ни снега ни ветра...минус 10 и тишинааа
  • olele
    Вже неминуче буде сніг
    З хвилини на хвилину...
    Завіє сніг і наш поріг,
    І в полі бадилину.

    За ноги вхопить вітер дим,
    А сніг і дим завіє,
    Ще й білим язиком твердим
    Прилиже дим, як вміє.

    Хвоста розпушить курці сніг
    І пожене за вітром,
    Останні яблучка із ніг
    Зіб'є із віт над світом.

    До айстр останніх припаде
    Губами сніговими -
    І тихо їм щось доведе,
    І забіліє з ними...

    Під самим садом обрій ліг
    На сіру павутину...
    Вже неминуче буде сніг
    З хвилини на хвилину...
    М. Вінграновський
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