Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів

Професорку культурології Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Євгенію Більченко тимчасово відсторонено від проведення занять.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"Не звільнили. Не можуть мене звільнити: немає такої статті "за пост у фейсбуці". Всі мої 28 навчальних програм - у порядку (так, вам не почулося). Тимчасово відсторонили від викладання. Вчуся плести гачком. Є спроба надати справі політичний оборот і від мовного цькування перейти до пошуку "неблагонадійної" інформації в моїх відкритих лекціях", - заявила викладачка на своїй фейсбук-сторінці.

Перевіряючих вона називає "робочою групою невідомих експертів із невідомих мені організацій".

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Інформація про діяльність робочої групи є і на університетському сайті: "У зв’язку зі зверненням голови робочої групи щодо продовження вивчення публічних заяв у соціальних мережах та засобах масової інформації докторки культурології, професорки кафедри культурології та філософської антропології факультету філософії та суспільствознавства Більченко Євгенії Віталіївни засідання Вченої ради з цього питання відбудеться після завершення роботи групи, про що буде повідомлено згодом".

Водночас магістрантка факультету політології та права цього університету Аліса Коверда підготувала юридичний аналіз дій і заяв Євгенії Більченко і направила в деканат у форматі відкритого листа.

На думку Коверди, конфліктну ситуацію з Більченко слід вирішувати суто в правовій площині на підставі чинного українського законодавства.

Водночас "невжиття заходів щодо цієї ситуації призведе до знецінення дипломів", підкреслила Коверда.

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Видання нагадує, що це не перший такий скандал із викладачами Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

У 2016 році в медіа та громадському просторі відбувалось активне обговорення поїздки в окупований Крим на науково-практичну конференцію професорки кафедри російської мови Ірини Зайцевої. Крім того, в ЗМІ повідомлялося, що Зайцева працювала паралельно на окупованих територіях у так званій "Луганській державній академії культури і мистецтв ім. Матусовського".

Ще дві викладачки університету ім. Драгоманова під час війни вихвалялися в соцмережах фотографіями з Красної площі в Москві.

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.

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