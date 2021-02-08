Вакцинуватися проти коронавірусу, ймовірно, доведеться щорічно, - британський міністр Захаві

Уряд Великої Британії передбачає необхідність регулярного проведення щеплень населення проти коронавірусу.

Про це в неділю, 7 лютого, заявив британський міністр з питань вакцинації Надим Захаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. "Швидше за все, вже восени ми побачимо (потребу. - Ред.) у повторному щепленні, а потім і в щорічній (вакцинації. - Ред.)", - сказав Захаві.

При цьому британський чиновник провів паралель зі щепленням проти грипу, яке потрібно робити щорічно через виявлення в світі нових варіантів захворювання.

Нагадаємо, з 8 лютого у Великій Британії почнуть вакцинацію препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech і її американським партнером - компанією Pfizer. Також Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила препарат AstraZeneca. Цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Крім того, влада Великої Британії дозволила застосування вакцини американської компанії Moderna.

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