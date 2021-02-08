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Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США

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Носіння масок зменшує рівень госпіталізацій із COVID-19, - дослідження уряду США
В американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок, значно зменшився рівень госпіталізацій через зараження коронавірусом.

Про це свідчить дослідження Центрів з контролю і профілактики захворювань США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У період від квітня до липня минулого року дослідники спостерігали за рівнем шпиталізацій у 10 американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок - в Каліфорнії, Колорадо, Коннектикуті, Меріленді, Мічигані, Міннесоті, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Огайо та Орегоні.

Вони виявили, що вже через три тижні після набуття чинності указу про обов'язкові захисні маски, кількість шпиталізацій із діагнозом COVID-19 у цих штатах впала майже на 5%.

У пресрелізі Центрів з контролю та профілактики захворювань мовиться, що за їхнім дослідженням, "зобов'язання людей усього штату носити маски має зв'язок зі зменшенням росту шпиталізацій, пов'язаних з COVID-19".

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Наразі у США 31 штат та столиця Вашингтон оголосили обов'язкове носіння захисних масок на обличчі. Рівень шпиталізацій в цих штатах значно зменшився серед людей віком від 18 до 64 років.

Крім того, "На індивідуальному рівні профілактична користь від користування маскою зростає, оскільки все більше людей застосовують маски послідовно і правильно", - мовиться у дослідженні Центрів із профілактики та контролю за хворобами.

Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    И не только с ковидом, но и прочими инфекционными заболеваниями. А в будущем благодаря маскам будет выведена раса людей мгновенно заболевающая без ношения оной.
  • Алексей Чкан
    "маски это как ремни безопасности в машине толку никакого" Ой,дурак...Вот наибольший вред именно от исренних дураков.
  • irenka ko
    Трампон теж вважав та наполягав на тому, що маски неефективні. Поки американці не почали тисячами вмирати від ковіду. Кацапська пропаганда робить свою справу. Цензорівські антиковідників теж десь пропали, сподіваюсь, що поздихали. Для них же ковіду не існує, а у масках вони задихаюцца.
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