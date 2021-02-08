Боррель оцінив результати візиту в Москву: Росія все більше віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як загрозу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блог високого представника Європейського Союзу у закордонних справах і з політики безпеки Жозепа Борреля на сайті ЄС.
Він зазначив, що їхав до Москви, щоб перевірити, чи зацікавлені там в усуненні розбіжностей, і переконався, що ні. Тепер ЄС має намітити подальші дії відповідно до цієї інформації.
У тексті повідомляється і про теми, порушені на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Це, зокрема, боротьба з новим коронавірусом, кліматичною кризою. "Ми також обговорювали конфлікти в безпосередній близькості від нас, і я наполягав на необхідності просуватися до повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України", - заявляє Боррель.
Він також наполягав на звільненні російського опозиціонера Олексія Навального і скасуванні рішення про висилку дипломатів, які підтримали політика. Однак нічого не добився.
"Схоже, що Росія все більше віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенціальну загрозу. Ми на роздоріжжі", - упевнений дипломат.
За його словами, необхідно визначитися з подальшими діями, які можуть включати санкції. Їх можуть застосувати в рамках нового механізму, тобто не безпосередньо за переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.
"У нас є ще один інструмент для цього (санкцій. - Ред.) - нещодавно затверджений режим санкцій в галузі прав людини", - написав дипломат.
Нагадаємо, на початку лютого високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель відвідав Росію з робочим візитом. Дипломат заявляв про плани обговорити російську агресію в Україні, ядерну угоду з Іраном, боротьбу з пандемією COVID-19.
Перед цією поїздкою з Боррелем поговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
У Москві дипломат зазначив, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних.