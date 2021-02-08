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Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров

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Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров
Реєстрацію проживання хочуть зробити декларативною, через введення адреси в смартфоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, ініціативу прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі каналу "Україна 24".

"Понад 1 млн українців не мають прописки, навіть у паспорті, і кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу. Тому з квітня ми запускаємо (послугу. - Ред.), вона буде напівдекларативна. Ми прибираємо штамп у паспорті, який є на сьогодні", - сказав він.

Міністр пояснив, як працюватиме механізм.

"Ми спрощуємо цю процедуру, і чиновники не матимуть права вимагати цей штамп, довідку, коли ми повноцінно запустимо цю послугу. Буде запис у реєстрі про те, де проживає конкретна людина. І це вже завдання не людини, а чиновника - зайти в цей реєстр і перевірити, підтвердити, налагодити взаємодію, щоб дізнатися, де проживає людина. Тому що папірець з пропискою - це суто справа неефективності держави. Ми перекладаємо це завдання з плечей людини на плечі чиновника", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Leva Rodriguez
    О, это больная тема, чтоб продать квартиру, нужно выписаться, чтоб выписаться нужно сняться с учета с военкомата, чтоб сняться с учета военкомата, надо предоставить адрес новой прописки и документы на право собственности... И вот тут засада... Если квартира еще не куплена? Далее... В течении месяца надо снова встать на учет в военкомат, если этого не сделать, то наступает ответственность уголовная или административная...... Окей идем становимся на учет... И неожиданно обнаруживаем, что мы попали под переподготовку... А жилье еще не построено даже... И не известно, будет ли построено...
  • Sophia-Maria Duglass
    Вы бы, Фёдоров , делом занимались
    Вон в Словакии получить справку в БТИ - 8 евро , а оформить покупку дома у нотариуса - 28 евро
    Итого 1000 гривен на всю сделку , быстро и без очереди
    А в Украине ( нищей стране третьего мира) ОБДИРАЮТ БЕСПРАВНЫХ УКРАИНЦЕВ , пользуясь их неосведомленностью
  • Татьяна Лайф
    Яркий пример законопослушания в этом плане показывают те, кто придумывает, пишет для нас законы, а потом за них голосует. Проживают в хоромах, оформленных на тетю жены по бабкиной линии, а сами прописаны , сироты, в захолустье/ в хрущевке/ снимают угол в квартире бывшей тещи. Например, Кернес, которого причислили чуть ли не к святым, всем Харьковом плакали после его смерти,; жил в гостинице, потому как личное жильё не мог себе позволить на свою зарплату мэра.Тяжело, конечно, морально сдержать себя и не указать в паспорте место жительства - Лондон , район Гайд парка, но инстинкт самосохранения диктует правила. Чтобы потом детективы НАБУ не зря свой хлеб ели в поисках припаркованного Бентли возле пятиэтажной хрущёвки
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