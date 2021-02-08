Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров

Реєстрацію проживання хочуть зробити декларативною, через введення адреси в смартфоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, ініціативу прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі каналу "Україна 24".

"Понад 1 млн українців не мають прописки, навіть у паспорті, і кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу. Тому з квітня ми запускаємо (послугу. - Ред.), вона буде напівдекларативна. Ми прибираємо штамп у паспорті, який є на сьогодні", - сказав він.

Міністр пояснив, як працюватиме механізм.

"Ми спрощуємо цю процедуру, і чиновники не матимуть права вимагати цей штамп, довідку, коли ми повноцінно запустимо цю послугу. Буде запис у реєстрі про те, де проживає конкретна людина. І це вже завдання не людини, а чиновника - зайти в цей реєстр і перевірити, підтвердити, налагодити взаємодію, щоб дізнатися, де проживає людина. Тому що папірець з пропискою - це суто справа неефективності держави. Ми перекладаємо це завдання з плечей людини на плечі чиновника", - сказав він.

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