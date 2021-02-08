Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС

За минулу добу, 7 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї.

"В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога", - сказано в повідомленні.

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Крім того, в відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї.

Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - зазначили в штабі

Також повідомляється, що з початку поточної доби, 8 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.



