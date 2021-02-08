Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС

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Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС
За минулу добу, 7 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї.

"В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога", - сказано в повідомленні.

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Крім того, в відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї.

Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - зазначили в штабі

Також повідомляється, що з початку поточної доби, 8 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС 01
Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС 02

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Топ коментарі

  • Александр Александр 66da010f
    Наша армия обязане стрелять и минировать вражеские позиции....Может хватит нашему преЗеденту помогать врагу убивать наших воинов, запрещая им открывать огонь по путинской нечисти?
  • Люцифер
    Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8213
  • Igor Lemke dd5e2437
    З кацапом можна домовлятися і розмовляти тільки після того як в його ватяну башку увійде як мінімум одна куля.
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