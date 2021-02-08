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За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб

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За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб
Станом на понеділок, 8 лютого, виявлено ще 2 141 випадок коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 02госпіталізовано – 1020 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 02летальних випадків –47;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 02одужало – 2 697 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 02здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 07захворіло – 1 246 990 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 07одужало – 1 075 743 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 07летальних випадків – 23 644;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях", - розповів Степанов.

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Топ коментарі

  • Татьяна Лайф
    У нас недавно умер знакомый , переболел ковид три месяца назад, но все никак не мог окончательно выздороветь, а умер от инфаркта. Известно, что ковид влияет на сосуды. Уверена, что его нет в этой статистике. Хотя без ковид он бы ещё жил и жил. Он умер от осложнений ковид. Думаю, таких случаев много.
  • Khmelnitskiy
    Ще не відомо, чи затягування з вакцинацією злочин, чи вакцинація злочин.
  • Lyk Omore
    ну вот, судя по всему самое страшное позади: уже многие переболели и получили иммунитет и без вакцины естесственным путем. И уже сформировался естесственный иммунный барьер. Количество заболевших уменьшается , несмотря на праздники. Сейчас должен был бы быть всплеск, но количество заболевших уменьшается. Это конечно если статистика не врет.
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