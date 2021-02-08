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Провакцинувати проти COVID-19 всіх, хто потребує, до кінця року нереально, - ексглава МОЗ Скалецька

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Україна навряд чи встигне вакцинувати проти коронавірусу всіх, хто цього потребує, до кінця 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ексглава МОЗ Зоряна Скалецька в ефірі каналу "Україна 24".

"Навіть якщо ми закупимо необхідну кількість вакцин, якщо ми маємо провакцинувати до кінця року 14 млн людей, то вакцин має бути вдвічі більше. Припускаємо що вони всі будуть. Питання в тому, щоб провакцинувати 14 млн людей, нам потрібно по 1 млн, а подекуди по 1,5-2 млн людей вакцинувати на місяць. Це нереально.

У воєнізованому Ізраїлі це ще змогли, у Великій Британії почали з  будинків для людей похилого віку – там ще показали високі темпи. Далі темпи спадають. Україна не має таких концентрацій. Так, за місцем роботи можна спробувати. І то там неоднозначно, що всі погодяться і чи не буде протипоказань", — сказала вона.

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Скалецька розповіла, скільки людей реально провакцинувати в Україні.

"Ми говоримо, що реалістично насправді говорити, що якщо у нас буде середній показник 500 тис. населення вакциновано на місяць в середньому – це буде дуже добрий темп вакцинації. Якщо до кінця року в нас буде 5-7 млн вакцинованих, то це дуже хороший показник", — сказала вона.

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Топ коментарі

  • Viktor Turchanikov
    Распил бабок конечно более важная задача в МОЗ.
  • Стрелок
    говноеды зеленые

    в штатах за два месяца провакцинировано 27 млн человек
    за два месяца

    а вы бараны на дорогах крали. где ваши дороги? сошли вместе со снегом две недели назад.
  • Rouhh Elohim
    Шарон Эльрои Прайс заявила, что Израилю, скорее всего, не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу из-за наличия большой группы населения, которая не может быть вакцинирована. "При наличии 2,5 миллиона детей, которых нельзя вакцинировать, похоже, мы не достигнем коллективного иммунитета, даже если все взрослые сделают прививки", - сказала она.

    В Израиле уже каждый третий вакцинирован, при том, что в сутки делают до 100к вакцинаций, и говорят о том, что не будет коллективного иммунитета, а в Украине уколют пару сотен человек и будут рапортовать, что вакцинация идёт полным ходом, а цифры нарисуют любые.
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